フリーアナウンサーで女優の田中みな実（39）が、13日放送のTBSラジオ「田中みな実 あったかタイム」（土曜後6・30）に出演。以前、毎日食べていたという食べ物を明かした。この日のゲストは元TBSのエグゼクティブアナウンサーで現在はフリーの堀井美香。これまでアサイーボウルを食べたことがないということで、田中が差し入れしたもの。今では「普段、そんなにいただかないんです。今年2回目くらい」というものの、アサイ