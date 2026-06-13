国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』のRed Carpet（レッドカーペットイベント）が13日、東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催され、櫻坂46が登場した。【全身ショット】クール！オールブラックで登場した櫻坂46衣装のポイントについて、森田ひかるが「オールブラックで、みんなでそろえているんですけど、それぞれみんなのスタイルだったりに合うようにしてもらいました」とにっこり。藤吉夏鈴はメガネについて「