【ダラス（米テキサス州）＝細田一歩】Ｗ杯日本代表は１２日、大会初戦のオランダ戦が行われる米ダラス入りした。予定していた飛行機の欠航で到着が遅れていた追加招集の町野（ボルシアＭＧ）も合流した。この日の午前中は拠点のナッシュビルで調整。離脱した遠藤（リバプール）に代わって主将を務める板倉（アヤックス）を中心に、雨の中でトレーニングを行った。遠藤と同い年の伊東（ゲンク）は「初戦に向けて全員が集中でき