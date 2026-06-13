広島、巨人で活躍した西山秀二氏（58）が、古田敦也氏（60）のYouTube「フルタの方程式」に出演。味方同士がベンチ裏で大乱闘になった大事件を引き起こした広島の助っ人を明かした。西山氏が明かしたのは広島時代のルイス・ロペスの暴挙だった。「彼は打点王がかかっていて、（ロペスの）最初のヒットで前田が二塁から還らなかった」と切り出した。前田智徳氏は当時重度のアキレス腱痛を抱えていて、全力で走れないことは