「ＪリーグオールスターＤＡＺＮカップ」（１３日、ＭＵＦＧ国立）１７年ぶりの復活となったオールスター。試合前には、Ｊリーグ元年の１９９３年に行われた第１回オールスターでプレーしたラモス瑠偉氏（６９）、武田修宏氏（５９）、柱谷哲二氏（６１）、木村和司氏（６９）らＯＢも集まり、ファンの声援に応えた。２０１５年に脳梗塞を発症した木村氏は車いす姿ながら元気な姿をみせた。Ｊ２・Ｊ３東Ｂチームで出場する元