【その他の画像・動画等を元記事で観る】7月10日(金)、11日(土)、12日(日)の3日間、幕張メッセにて開催される世界最大のアニソンライブイベント「Animelo Summer Live2026 -Messenger-」の第4弾出演アーティスト4組が発表された。7月10日(金)には、ラブライブ！シリーズの新プロジェクト『イキヅライブ！ LOVELIVE! BLUEBIRD』に登場するスクールアイドルグループ・いきづらい部！がアニサマ初出演。綾咲穂音、遠藤璃菜、宮野芹