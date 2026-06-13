【その他の画像・動画等を元記事で観る】MILLENNIUM PARADEによる約2年ぶりの新曲「Blue」が7月7日(火)より放送開始となる『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』のEDテーマに決定した。「Blue」は、世界的アーティストであるSaya Gray、Daniel Caesarがフィーチャリングアーティストとして参加しており、約3年前に常田大希とSaya Grayによる制作が開始され、そこからDaniel Caesarが参加し完成となった楽曲である。この発表に際し