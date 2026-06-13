【その他の画像・動画等を元記事で観る】7月8日(水)よりテレビ朝日系全国ネット放送のTVアニメ『片田舎のおっさん、剣聖になるII』エンディング主題歌がBLUE ENCOUNTの新曲「未完成」に決定！！またエンディング主題歌を使用した番宣CMを公開した。『片田舎のおっさん、剣聖になる』とは、著者・佐賀崎しげる＆イラストレーター・鍋島テツヒロによって生み出されたノベルを原作とした王道の剣客無双ファンタジーで、乍藤和樹による