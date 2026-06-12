【その他の画像・動画等を元記事で観る】Vo＆Gtサイトウタクヤ、Bass Ken Mackay、Drums 中島元良からなる神戸発の3ピースバンドw.o.d.（ダブリューオーディー）。今年、京都大作戦2026 / FUJI ROCK FESTIVAL 2026 / SWEET LOVE SHOWER 2026をはじめとする各地大型フェスへの出演が決定し、新曲「RISE」を5月23日（土）に配信リリースし、先日「RISE」MUSIC VIDEOが公開となり非常に大きな反響を得ている中、TVアニメ『勇者のクズ