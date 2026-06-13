阪神は１３日のオリックス戦（京セラ）に６―３で勝利し、連敗は４でストップ。藤川球児監督（４５）も「喜べることですね」と胸をなでおろした。投げては先発・高橋が６回７安打３失点の粘投で、無傷のハーラー単独トップの８勝目をゲット。６回に３連打を浴びるなど一挙３点を失ったが、最後は踏ん張った。苦しんできた虎打線も奮起した。初回二死から森下の二塁打でチャンスをつくると、佐藤輝は中堅フェンス直撃の適時二