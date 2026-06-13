2半荘を打って、1位が3rdステージへ、2位が2ndステージへ進める、Mトーナメントの1回戦。H卓には、日本プロ麻雀協会、御崎千結が登場した。名字は「みさき」名前は「ちゆう」と読む。あだ名は「みさきち」。所属する団体のリーグ戦、雀王戦では上から2番目のA2リーグに所属。女流リーグでは最上位のAリーグにいる。ここまでの紹介だけでも相当の実力者であることが分かるが、加えて、23期プロクイーン、女流プロ麻雀日本シリーズと