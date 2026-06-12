【その他の画像・動画等を元記事で観る】全世界累計1,100万部突破！「good!アフタヌーン」(講談社)にて連載中の、原作・井上堅二、漫画・吉岡公威による全裸系青春ダイビングコメディ『ぐらんぶる』。TVアニメ『ぐらんぶる』Season 3の本PVが解禁された。さらに、FUNKY MONKEY BΛBY’Sが歌うオープニング主題歌「夏子」、そしてクロちゃんプロデュース、豆柴の大群が歌うエンディング主題歌「裸のマーメード」の楽曲も一部解禁！