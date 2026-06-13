阪神・高橋遥人投手（３０）が１３日のオリックス戦（京セラドーム大阪）に先発し、６回９３球を投げ、７安打３失点（自責２）。粘りの投球で開幕８連勝を飾り、ハーラー単独トップに立った。高橋遥は初回一死、いきなりアクシデントに見舞われた。２番・山中の打球が右手首に直撃。弾いた打球をすぐさま一塁に送球して投ゴロとしたが、左腕は一度ベンチへ。治療の後、再びマウンドに姿を見せた。その後は５回までスコアボー