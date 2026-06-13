【モデルプレス＝2026/06/13】6月13日、TOYOTA ARENA TOKYOにて国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」Grand Ceremonyが開催。豪華オープニングに反響が寄せられている。【写真】「MAJ2026」ノミネート発表 主要部門にミセス・HANA ・M!LKら◆「MAJ2026」豪華オープニングで幕開け同授賞式は、豪華アーティストも登場したオープニングVTRで幕開け。映像は、TOYOTA ARENA TOKYOに向かう女の子の日常の中で、サカナクションの山口一