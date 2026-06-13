モデルでタレントの大河内志保さん（54）が2026年6月5日、自身のインスタグラムを更新。美貌際立つアップのショットを披露した。「紫陽花が綺麗でした」大河内さんは、鎌倉の日本料理店を訪れたことを報告し、笑顔をのぞかせた自撮りや料理の写真が含まれた動画を投稿。「紫陽花が綺麗でした」とつづっていた。インスタグラムに投稿された写真では、白に青模様のトップスの上に、ざっくりとした網目から素肌が見える白いカーディガ