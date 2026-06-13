お笑いコンビ「千鳥」ノブが、サッカー北中米Ｗ杯が開催されている米国へ旅立ったことを報告した。ノブは１３日に自身のインスタグラムを更新して「ワールドカップ！オランダ戦！応援行ってきますー！」と日本代表の初戦を現地で応援しに行くことを報告。快晴の下、全身黒い服装で広大な飛行場に立ち、手を上げる堂々とした構えをアップした。この投稿にファンからは「目が開いてないけどいってらしゃいー！」「後押しよろし