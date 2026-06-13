便利！ひき肉の冷凍保存ワザ 特売のひき肉、大量に買ってそのまま冷凍庫に入れていませんか？大きな塊で凍ってしまったひき肉は使いにくくて困りますよね。そんな時にひき肉をバラバラの状態にして冷凍する便利な裏ワザを紹介します。 完全に冷凍する前に「振る」のが鉄則！ 1. ファスナーつき保存袋にひき肉を入れてほぐしておきます。ステンレスやアルミなどのバットを冷凍庫に入れ、ほぐしたひき肉を置いて15分待ちます。