国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』グランドセレモニーが13日、東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催され、最優秀アルバム賞に藤井風の『Prema』が輝いた。昨年に引き続き、2年連続の同賞受賞となった。【動画】藤井 風、記者への神対応に会場大熱狂藤井は受賞を受け、「神に感謝」と語り始め「このアルバムは自分の中にいる、究極の愛、つまり僕はそれを神様と言っていいと思うんですけど、それを探しに行く、探