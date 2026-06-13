川口オートのスポーツニッポン新聞社杯「G2川口記念」は4日目を迎えた。10R準決勝戦。2着での優出は平田雅崇（31＝川口）。試走3.36から巻き返した。「試走で滑った。試走が試走だっただけにスタートは集中できなかったが、レースではうまく走れた」。本番に強いところを見せつけた。「前を行く（鈴木）圭一郎君が道をつくってくれた。自分なりに考えながらうまく走れた」。ベテランの貫禄を示した格好だ。