DECO*27×山中拓也による楽曲プロジェクト『MILGRAM／ミルグラム』の公式Xが12日に更新され、アパレルショップ「GEKIROCK CLOTHING」とのコラボグッズの受注販売を中止することを発表した。すでにデザインなども告知されていたが、『MILGRAM／ミルグラム』は、コラボ企画について、「調査の結果、当委員会へ確認なく素材にAI生成画像を使用していたことが判明したため、現時点での受注販売の中止を申し出ました」と報告。「本案件