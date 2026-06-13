6月12日（現地時間11日、日付は以下同）。『NBA.com』は、11日にマディソン・スクエア・ガーデンで行われた「NBAファイナル2026」第4戦を終えた翌日に、ファイナルMVP候補ランキングを更新した。 ニューヨーク・ニックスは、この試合で第3クォーター序盤に29点差も引き離されたが、決して諦めることはなかった。徐々に詰め寄っていき、最後はOG・アヌノビーが残り1.2秒に勝敗を決する