6月13日、TOYOTA ARENA TOKYO他にて国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』の授賞式が開催。受賞式「Grand Ceremony」では、主要6部門の最優秀作品/アーティストが発表。最優秀アルバム賞はFujii Kaze（藤井 風）『Prema』が受賞した。 （関連：【画像】藤井 風、ハーフアップ＆サングラス姿で『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』レッドカーペットに登場） ■Fujii Kaze（藤井 風）コメント このア