女子プロゴルファーの上田桃子（39）が6月10日、Instagramを更新。ロサンゼルスを訪れ、ドジャースの試合を観戦したことを報告した。 【画像】小祝さくら、ハワイの海で「とても楽しかった」！先輩ゴルファーらと海外を満喫する姿に1万いいね超の反響 「コース外編～」と投稿されたのは、ドジャースのユニフォームとキャップを着用し、球場で試合観戦をする上田の姿。上田は