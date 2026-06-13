女子プロテニス選手の園田彩乃（30）が6月9日、Instagramを更新。自身の近影を公開した。 【画像】園田彩乃「手ブレ写真も好き」白ひもビキニショットに熱視線「言葉が見つかりません」「めちゃ綺麗」 笑顔とハートの絵文字をつけて投稿されたのは、私服のキャミソール姿でほほ笑む園田の姿。しゃがみ込み、胸の谷間がちらりと見えた1枚となっている。この投稿には3000超いいねの反響が寄せられている。