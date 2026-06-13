【その他の画像・動画等を元記事で観る】 6月13日に開催中の、国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』。 18時から開催されたRed Carpet（レッドカーペットイベント）に、華やかな和装姿に身を包んだMrs. GREEN APPLE（以下、ミセス）の3人がサプライズで登場した。 ■Mrs. GREEN APPLEは主要3部門を含む計8部門にノミネート その驚きの展開に、会場からは悲鳴にも似た大きな歓声が上がり、多く