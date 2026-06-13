中国メディアの観察者網は9日、中国のホテルで衛生問題が次々報じられたことについて、「清掃員1人に責任を負わせていいのか」との論評記事を掲載した。報道によると、四川省成都市のウィーンホテル（維也納酒店）では、客室清掃に約40分かかると説明していたにもかかわらず、清掃員はわずか約7分で作業を終えて退出していた。カメラの映像には、清掃員が便器を拭いたのと同じタオルでコップを拭く様子が記録されていた。コップは