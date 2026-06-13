「ザ・リング」編集長が予想ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）と、世界スーパーフライ級3団体統一王者ジェシー・ロドリゲス（米国、帝拳）のビッグマッチが実現した場合、勝つのはどちらか。米国の権威あるボクシング専門誌「ザ・リング」の編集長が予想している。井上の相手候補に挙がっている“バム”の愛称を持つロドリゲス。米ボクシング専門ポッドキャスト番組「3ノックダウン・ルール