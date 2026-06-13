インスタグラムで報告競泳女子の平泳ぎ元世界女王、渡部香生子さんが13日、自身のインスタグラムを更新。「私事ですが、この度結婚しました」と発表し、左手薬指に指輪が光る写真を投稿した。29歳の渡部さんは「私事ですが、この度結婚しました」とインスタグラムにつづった。指輪をした2人の左手のモノクロ写真を添え、以下のように続けた。「これまで出会い、支えてくださった皆さまに心より感謝しています。まだまだ未熟