敵地ホワイトソックス戦は欠場米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は、12日（日本時間13日）の敵地ホワイトソックス戦を欠場。13号を放った前日のパイレーツ戦の7回、左膝炎症のため代打を送られて途中交代していた。元選手が大谷の怪我について議論している。日本時間13日に更新された米野球専門ポッドキャスト番組「ファウルテリトリー」公式YouTube。メジャー通算727試合に登板し、昨年4月に事実上の戦力外となったアダム