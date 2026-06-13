国内最大規模の国際音楽賞「MUSICAWARDSJAPAN（MAJ）2026」の授賞式が13日、東京・青海のトヨタアリーナ東京で行われた。グランドセレモニーで、主要6部門の受賞者・楽曲が発表され、藤井風の「Prema」が最優秀アルバム賞に輝いた。プレゼンターの女優・松たか子からトロフィー「ルビー」を受け取った藤井は「神に感謝、そしてこのアルバムに関わってくれた全ての皆さまの中にいる神様に感謝、このアルバムを愛してくださ