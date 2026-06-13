■日本陸上競技選手権大会 兼 愛知・名古屋 2026アジア競技大会日本代表選手選考競技会（12〜14日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）【日程＆選手一覧】32年ぶり日本開催のアジア大会（愛知・名古屋）が9月19日開幕※随時更新男子やり投の決勝が13日に行われ、粼山雄太（30、ヤマダホールディングス）が82m05をマークし連覇を達成。32年ぶりの日本開催となるアジア大会（9月19日〜10月4日）の代表に内定した。大会前にアジ