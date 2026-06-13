◇プロ野球セ・パ交流戦 西武-巨人(13日、ベルーナドーム)巨人の先発ウィットリー投手が6回1失点と好投を披露し、1点のリードを保ったまま降板しました。今季9度目の先発マウンドに上がったウィットリー投手は、初回に味方打線から1点の援護をもらうと、そのウラには西武の古賀悠斗選手に同点タイムリーを許します。それでもリチャード選手のソロで勝ち越してもらうと、その援護に応えるように2回以降は安定したピッチングを披露ま