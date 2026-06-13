■日本陸上競技選手権大会 兼 愛知・名古屋 2026アジア競技大会日本代表選手選考競技会（12〜14日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）【日程＆選手一覧】32年ぶり日本開催のアジア大会（愛知・名古屋）が9月19日開幕※随時更新男子100mの決勝が13日に行われ、昨年王者の桐生祥秀（30、日本生命）は3位となり、自身初の連覇達成はならなかった。優勝は10秒17（＋0.1）をマークした多田修平（29、住友電工）だった。5年ぶり2度目の優