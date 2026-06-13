【北京共同】中国商務省は13日の報道官談話で、米国防総省が中国のEC大手アリババグループなどを「中国軍事企業」のリストに追加指定したことに「強い不満」を表明した。撤回や中国企業の公正な扱いを求めた上で「さもなければ中国側は必ず強力な対抗措置を講じる」と報復を示唆した。談話は、習近平国家主席とトランプ大統領が5月に北京で会談した際の共通認識を「米側は無視し、中国企業を不当に抑圧し続けている」と非難。