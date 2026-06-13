競泳女子の１５戦世界選手権金メダリストで五輪３大会連続出場の渡部香生子さん（２９）が１３日、自身のインスタグラムを更新。「私事ですが、この度結婚しました」と記し、左手薬指に指輪をした自身と夫の手の写真を投稿した。「これまで出会い、支えてくださった皆さまに心より感謝しています。まだまだ未熟な２人ですが、感謝の気持ちを忘れずに、笑顔の絶えない家庭を築いていけたらと思っています」などとつづった。渡