写真左から届け出順に、杜野やえ氏、茅大夢氏、今鉾君雄氏、竹谷貴志氏任期満了に伴う愛川町長選は１４日、投開票される。立候補しているのは届け出順にいずれも新人で、諸派で政治団体代表の杜（もり）野やえ氏（３７）、無所属で元町議の茅（かや）大夢氏（３１）、無所属で獣医師の今鉾君雄氏（６６）、無所属でバイク販売業の竹谷貴志氏（４９）の４人。投票は町内１２カ所で午前７時から午後８時まで。開票は午後８時４５