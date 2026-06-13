2025年あたりから女の子を中心に人気が急速に広まったシール。 さすがにやや落ち着いてきた感はありつつ、それでもブームの火付け役となった「ボンボンドロップシール」（サンスター文具／クーリア）はいまだに抽選販売でないと買えなかったり、たまに店頭に並んだかと思ったら怪しげなニセモノだったり……なんて状況が続いているらしい。 このシールブームの中心軸になっているのが、「シール交換」という文化だ。 かわ