Amazonでは毎日タイムセールを開催中。家電やガジェットだけでなく、日用品や食品など、あらゆるジャンルの製品がセール価格で販売されています。 サントリーは、「知多 オリジナルアクリルコースター付 350ml 」を10％オフの2,970円（税込）で販売しています。 知多 オリジナルアクリルコースター付 350ml [サントリー ウイスキー 日本]