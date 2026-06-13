外出先でうっかり食べこぼしたり、ファンデーションが服についてしまったり……。そんな服のシミ問題は、できればその場で対処したいものです。そこで注目したいのが【セリア】の「シミ取りシート」。今回は、FTN編集部レポーターのともさんがその実力を検証。醤油やファンデーションなどの汚れに使ってみた結果についてレポートします。 バッグに忍ばせたい！ セリアのシミ取りシート