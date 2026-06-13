友人Aさんが、初めての女の子の孫への贈り物を通して気づかされた、大切なこと。 いつも帰省のたびにお姫様のようなフリルの服を着て迎えてくれた孫。ですが、そこにはお嫁さんの「ある気遣い」が隠されていたのです。その事実を知ったとき、Aさんが感じたこととは──。 相手を想う気持ちの、一歩先にある大切なエピソードをお届けします。 4コマ漫画