【セリア】で見つけたコスメシリーズ「メアリス（mealis）」は、淡色トーンのパッケージが目を引くメイクアップアイテム。思わず揃えたくなる、韓国雑貨のようなやわらかい雰囲気に惹かれますが、メイク用品としては実際の使い心地も大事。今回は、アイブロウペンシルとリキッドアイライナーを実際に使い、描き心地やスウォッチ、気になる使い勝手をレポートします。 セリアで発見！ 淡色デザイン