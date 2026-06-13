猫の毛柄が多種多様な理由3選 猫の毛柄はとても種類が多く複雑に見えますが、実は小さな違いの組み合わせによって生まれています。 ここからは、猫の毛柄に多くのバリエーションが存在する理由について見ていきましょう。 1.2色の色素と濃淡で多彩に さまざまな色に見える猫の毛色ですが、もとになっているメラニン色素は、黒色と赤茶色のたった2種類しかありません。 この2つの色素の組み合わせに