歌手テイラー・スウィフトが6月11日、米ニューヨークで行われた「ソングライターズ・ホール・オブ・フェイム」の式典で、女性として史上最年少での殿堂入りを果たした。 【写真】ちびテイラーリズム感にあふれるダンスはすでに才能の片鱗!? 式典で、映画監督スティーヴン・スピルバーグの紹介を受けて登壇したテイラーは、家族への感謝を語る中で涙をにじませた。