6月13日に授賞式が行われている国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN2026」で、2026年の最優秀アーティスト賞、最優秀楽曲賞など複数の部門で「怪獣」がノミネートされているのは、2007年にメジャーデビューをした5人組ロックバンド・サカナクションだ。うつと生きるサカナクション山口一郎さん 「復活」初日の言葉で思い出した1冊をお薦めしたいサカナクションといえば、2012年にリリースした「夜の踊り子」がインド