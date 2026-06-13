元日本テレビアナウンサーでフリーの上重聡（46）が、13日放送のフジテレビ系「ジャンクSPORTS」（土曜後4・30）に出演し、PL学園（大阪）在学中の出来事について語った。この日は82人のプロ野球選手を生んだ超名門PL学園（大阪）の同窓会特集。番組には上重らOB7人が登場し、昔話に花を咲かせた。上下関係の厳しさもさることながら、OBたちの愛校精神も強かった様子。上重は3年上の福留孝介氏がよく練習を訪れていたこと