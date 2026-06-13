国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』のRed Carpet（レッドカーペットイベント）が13日、東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催され、King ＆ Princeが登場。高橋海人（※高＝はしごだか）が「ワクワクしています！」と笑顔で呼びかけた。【全身ショット】対照的なスーツで登場！笑顔で手をふるKing & Prince『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』では、4月30日に各部門のノミネート作品・アーティストを発表。ノミネート