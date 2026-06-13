【ワシントン＝中根圭一】数学の研究に人工知能（ＡＩ）が安易に用いられているとして、欧米の数学者らが過度なＡＩの利用に警鐘を鳴らす「ライデン宣言」を発表した。ＡＩには誤った論証を生み出すリスクがあり、「数学の自律性を脅かす」と指摘している。日本を含む８０か国以上の学術団体が加盟する国際数学連合などが賛同している。ＡＩの学会などでは近年、「未解決だった証明問題がＡＩで解けた」との報告が相次いでいる