【FIFAワールドカップ2026】カナダ代表 1−1 ボスニア・ヘルツェゴビナ代表（日本時間6月13日／トロント・スタジアム）【映像】コラシナツの「神クリア」（実際の様子）ボスニア・ヘルツェゴビナのDFセアド・コラシナツが、神クリアでチームを救った。圧巻の守備にSNSのファンが大興奮している。日本時間6月13日、FIFAワールドカップ2026グループB第1節で、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表は共催国のカナダ代表と対戦。この試合