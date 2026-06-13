中国政府は、アメリカ国防総省が中国のネット通販大手「アリババグループ」などを「軍事企業」リストに追加したことについて強い不満を表明し、アメリカ側に直ちに撤回するよう求めました。アメリカ国防総省は、8日、中国軍と関係のある「軍事企業」として中国のネット通販大手「アリババグループ」やIT大手「百度」それに電気自動車メーカー「BYD」など188社のリストを公開しました。これについて中国商務省の報道官は13日、「強