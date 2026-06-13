＜MUSIC AWARDS JAPAN 2026授賞式＞◇13日◇TOYOTA AREANA TOKYO国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」（MAJ）の最優秀アルバム賞にFujii Kaze「Prema」が輝いた。Fujiiは壇上で「神に感謝。そしてこのアルバムに関わってくれた全ての皆さまの中にいる、そしてこのアルバムを愛しくれたみんなの中にいる神様に感謝します」と伝えた。「このアルバムはそういうアルバムです。自分の中にる究極の愛。それを神様といっ